Переговоры России и США по ситуации на Украине начались в Эр-Рияде

Переговоры России и США по ситуации на Украине начались в Эр-РиядеРоссийско-американские переговоры начались в Эр-Рияде, который пока не балует гостей погодой, в столице Саудовской Аравии с утра идет дождь, усилены меры безопасности.
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