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Студента довели до суицида в Екатеринбурге

Студента довели до суицида в Екатеринбурге

Трое молодых людей осудили за доведение 19-летнего студента до самоубийства в Екатеринбурге. Также они предстали перед судом за вымогательство, грабеж и кражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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