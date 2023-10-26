Студента довели до суицида в Екатеринбурге

Трое молодых людей осудили за доведение 19-летнего студента до самоубийства в Екатеринбурге. Также они предстали перед судом за вымогательство, грабеж и кражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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