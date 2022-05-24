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Мнение американцев « Куда пойдет Россия-матушка?»

Мнение американцев « Куда пойдет Россия-матушка?»

Патрик Дж.  Бьюкенен  — редактор-основатель журналаThe American Conservative размышляет « Куда дальше идти России-матушке?» Если мы изолируем Россию, вытесняем ее с Запада, у Москвы остается только одно направление движения — на восток, в Китай.

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