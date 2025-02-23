Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Интересная жизнь с Vera Star На днях депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о том, что в отношении внучек первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева — 37-летней Анастасии Вирганской и 45-летней Ксении Горбачевой, следует возбудить уголовное дело.
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