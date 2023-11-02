317 аварий с участием пешеходов произошло в Тульской области с начала 2023 года

Сколько ДТП с пешеходами произошло в Тульской области с начала 2023 года, кто в них виноват, и как предотвратить трагедии – в беседе с Тульской службой новостей рассказали инспекторы региональной Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии