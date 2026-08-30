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Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России

Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 138 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате погибли три мирных жителя, еще 35 человек получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев .

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