Политнавигатор Конфликт вокруг Абхазии, власти которой отказались подписывать инвестиционное соглашение с Россией, в ответ на что Москва заморозила финансовую поддержку республики, может привести к тому, что Сухуми перейдет под патронат Турции.
Доиграемся! Абхазия уйдет под Турцию – Платошкин
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Нужно прислушаться к здравым мыслям, от кого бы они не исходили. Вдумайтесь, одумайтесь, тем более вы здесь все - не решалы. Вся эта полуправда - сознательно или нет - ловко обходит СЕГОДНЯШНЮЮ причину "боевой стойки" Абхазии. Хлынувшие туда из России "предприниматели" плевать хотели на необходимость создания основы для привлечения в Абхазию российских возможностей. То есть, заинтересованности МЕСТНЫХ в таком курсе. Итог - налицо. Абхазы быстро приметили, что гости с севера видят у них только недвижимость и земельные участки. Опять же с той же целью - возведения объектов для "туристов". То есть, приезжих из России, привлеченных теплым морем и хотя бы относительной схожестью с турецкими берегами. Местное население смекнуло, что в итоге останется без тех почти дармовых денег, которые пока что им возят из России не слишком взыскательные любители черноморских пляжей. Стало быть, проблема могла решиться только после законодательно обеспеченного участия местного населения в планах "предпринимателей" от северных соседей. Т.е. надо было искать компромисс. Но тут, видимо, нашла коса на камень: "Делиться доходами??? Ишшо чаво!" В итоге, получай, Россия, очередную проблему. Вывод: Платошкин и все здравомыслящие видят выход именно и только в поиске компромисса, один из которых уже был здесь высказан: всё построенное по берегу моря должно быть только собственностью совместной двух государств - России и Абхазии. Никаких частных вилл, даже лачуг с момента подписания такого соглашения там не должны строиться. И много ещё должно быть в этом соглашении по развитию и жизнедеятельности этого солнечного региона.
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2 час.
S
Serg
правильно абхазы пытаются московским толстосумам по рукам дать. результат будет однозначный. Скупят побережье, настроят гостиниц, взвинтят цены и середнячку россиянину еще меньше останется мест для отдыха на Черноморском побережье, которое будет "по карману". А вот рассмотреть совместное ГОСУДАРСТВЕННОЕ строительство санаториев на той же Абхазской территории с равноправным разделением доходов видимо Вовиных "друзей" не устраивает. Кто ж хочет делиться доходами? Правильный лозунг абхазов- ни пяди абхазской земли российским олигархам. В России уже затрахали. Цены на российском побережье ни в какие ворота не лезут. Зажрались, твари.
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1 час.
Stilianos Kanakidis
Пускай идут хоть под х.., соснут пару раз у турка может мозги в норму придут. Кормить трутней ни кто не будет, только Россия по старой памяти кормила, а вот тут умники абхазы и абхазались, остались у разбитого корыта.
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34 мин.
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