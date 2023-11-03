Новая «Станция Макс» в стиле «Короля и Шута» выпущена Яндексом

На выставке «Панк-культура. Король и Шут», стартовавшей 2 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге, посетителям была представлена «Станция Макс» в стилистике хедлайнера отечественного панк-рока, группы «Кроль и Шут».
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