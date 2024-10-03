Посол Молдовы в Израиле: Ситуация с безопасностью в Израиле остается крайне нестабильной

Ситуация с безопасностью в Израиле остается «чрезвычайно нестабильной», с непредсказуемым развитием, заявил посол Республики Молдова в Израиле Александр Ройтман в эфире передачи Zi de Zi на Radio Moldova.
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