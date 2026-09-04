Всё-таки правительство одиозного Фридриха Мерца нашло повод оправдать усиление поставок вооружения на Украину.
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Поджигать Рейхстаг они уже не будут-сойдёт просто беспилотник или ещё что то добавят! Народы Мира просто воды в рот набрали не думая, что сгореть в ядерном пламени им так или иначе придётся. Так было и в 1939 году и в начале 1941 года. - ждали и молчали! Россия же уничтожила эту коричневую чуму, заплатив миллионами своих жизней!