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Аргументы недели

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Берлин «за российскую диверсию» в Лейпциге пообещал «завалить» ВСУ ракетами и тысячами дронов

Берлин «за российскую диверсию» в Лейпциге пообещал «завалить» ВСУ ракетами и тысячами дронов

Всё-таки правительство одиозного Фридриха Мерца нашло повод оправдать усиление поставок вооружения на Украину.

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Геннадий Бережнов

Поджигать Рейхстаг они уже не будут-сойдёт просто беспилотник или ещё что то добавят! Народы Мира просто воды в рот набрали не думая, что сгореть в ядерном пламени им так или иначе придётся. Так было и в 1939 году и в начале 1941 года. - ждали и молчали! Россия же уничтожила эту коричневую чуму, заплатив миллионами своих жизней!