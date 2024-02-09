Ученые обнаружили новый вид медузы, на котором природа буквально поставила крест

Медуза Георгиевского креста (Santjordiapagesi) / © Dhugal John Lindsay / JAMSTEC Морское животное диаметром около 10 сантиметров получило название медуза Георгиевского креста (Santjordiapagesi), так как ее красный живот напомнил исследователям Георгиевский крест при виде сверху.
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