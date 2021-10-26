Подачка с секретом

Темы дняПодачка с секретом автор - СерпомПо По СМИ прокатилась волна слухов о возможности разовой компенсации роста цен пенсионерам в 15 тыс.Вернуться к статье207НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВТВладимир ТихомировИзвините ...ошибся....Где деньги, Зин!!!Юрийна лечение отца потратил 30000 руб.в больницу не берут. подавитесь.и забрать награды у врачей.SSSasha Sokolovты с голоду то не помер еще остались деньги оплатить Мобилу и интернет тут что то писать,не нойSSSasha Sokolovсайт перепечатывает слухи....цель? обсуждать глупостисаша дмитренконо не все слухи))) а вполне определенные,,,Анатолий Субботадурдом а не правительство когда это кончится повышение цен и подачки пенсионерамАнатолий Субботадурдом а не правительство когда это кончится повышение цен и подачки пенсионерамАлександр Григоровавтору видимо прошлись этим самым серпом по этим самым ...вот он и депит злобные статейкиВладимир EвтушенкоГнида, автор правду пишет, что такие, как ты, распускают эти слузи.Леонид БуравлевА кому не нравится "подачка" от правительства, пусть от нее откажутся!))) Что-то не было слышно, чтобы кто-то отказался от "подачек на детей" или пенсионерам!)))NVS66 SergeiShulepovУ меня для сконины пойло есть, это не подачка. Приходи.Александр Григоровкак же откажутся они ...они еще всех распихают пролезая впередСергей ФедотовА пусть и не дают. Никто у этой сволочной власти ничего не просил. У вас есть номер карты Путина? Назовите и я ему перечислю обратно.ГусЕнаПеречисли в хоспис. Че выеппываешься?Юрий DedТы скорей повесишься на своих соплях чем вернёшь .саша дмитренкопричина потявкать))))саша дмитренкоублюдок врет!!! захотел бы-перечислил,,,Viktor OtchenashЯ пенсионер, но... РАБОТАЮЩИЙ! Работаю как раз для того, чтобы хотя бы половину инфляции отбить. Не понимаю, чем я хуже неработающих пенсионеров, которые получают ежегодные надбавки к пенсии, а я НЕТ? Необходимо отменить невыплату компенсаций неработающим пенсионерам, выплатить все накопившиеся проценты за последние 3 года. Тогда я, и такие как я, почувствуем себя РАВНОПРАВНЫМИ пенсионерами в России!саша дмитренкоэто нонсенс!!! одновременно и пособие по нетрудоспособности))) и зарплатасаша дмитренкоавтор-дебил! или враг,, индексация пересматривается!Комментировать
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