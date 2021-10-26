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Подачка с секретом

Подачка с секретом

автор - СерпомПо По СМИ прокатилась волна слухов о возможности разовой компенсации роста цен пенсионерам в 15 тыс.

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Владимир Тихомиров
Извините ...ошибся....Где деньги, Зин!!!
Юрий
на лечение отца потратил 30000 руб.в больницу не берут. подавитесь.и забрать награды у врачей.
Sasha Sokolov
ты с голоду то не помер еще остались деньги оплатить Мобилу и интернет тут что то писать,не ной
Sasha Sokolov
сайт перепечатывает слухи....цель? обсуждать глупости
саша дмитренко
но не все слухи))) а вполне определенные,,,
Анатолий Суббота
дурдом а не правительство когда это кончится повышение цен и подачки пенсионерам
Анатолий Суббота
дурдом а не правительство когда это кончится повышение цен и подачки пенсионерам
Александр Григоров
автору видимо прошлись этим самым серпом по этим самым ...вот он и депит злобные статейки
Владимир Eвтушенко
Гнида, автор правду пишет, что такие, как ты, распускают эти слузи.
Леонид Буравлев
А кому не нравится "подачка" от правительства, пусть от нее откажутся!))) Что-то не было слышно, чтобы кто-то отказался от "подачек на детей" или пенсионерам!)))
NVS66 SergeiShulepov
У меня для сконины пойло есть, это не подачка. Приходи.
Александр Григоров
как же откажутся они ...они еще всех распихают пролезая вперед
Сергей Федотов
А пусть и не дают. Никто у этой сволочной власти ничего не просил. У вас есть номер карты Путина? Назовите и я ему перечислю обратно.
ГусЕна
Перечисли в хоспис. Че выеппываешься?
Юрий Ded
Ты скорей повесишься на своих соплях чем вернёшь .
саша дмитренко
причина потявкать))))
саша дмитренко
ублюдок врет!!! захотел бы-перечислил,,,
Viktor Otchenash
Я пенсионер, но... РАБОТАЮЩИЙ! Работаю как раз для того, чтобы хотя бы половину инфляции отбить. Не понимаю, чем я хуже неработающих пенсионеров, которые получают ежегодные надбавки к пенсии, а я НЕТ? Необходимо отменить невыплату компенсаций неработающим пенсионерам, выплатить все накопившиеся проценты за последние 3 года. Тогда я, и такие как я, почувствуем себя РАВНОПРАВНЫМИ пенсионерами в России!
саша дмитренко
это нонсенс!!! одновременно и пособие по нетрудоспособности))) и зарплата
саша дмитренко
автор-дебил! или враг,, индексация пересматривается!

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