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Специалист Инга Беляева объяснила, каким должен быть состав шоколада

Согласно словам преподавателя РОСБИОТЕХ, руководителя научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инги Беляевой, шоколад снимает усталость, дарит бодрость и возвращает силы, передает RT.

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