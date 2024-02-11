Специалист Инга Беляева объяснила, каким должен быть состав шоколада

Согласно словам преподавателя РОСБИОТЕХ, руководителя научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инги Беляевой, шоколад снимает усталость, дарит бодрость и возвращает силы, передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии