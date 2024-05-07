Блокчейн-игра «Fantasy Top» привлекает взрывной интерес соцсетей и вот почему

Fantasy Top - новая блокчейн игра с необычным сюжетом. Пользователи коллекционируют NFT-карты известных личностей крипторынка и соревнуются друг с другом, выставляя их не на маркетплейсе, а на основе реального взаимодействия в Твиттере.
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