Мэр Казани передал гладкоствольное ружье и патроны для борьбы с БПЛА в зоне СВО

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы бойцам СВО», в рамках которой он передал гладкоствольное ружье ИЖ-27 и 250 патронов для одной из воинских частей, задействованных в специальной военной операции.