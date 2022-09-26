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Личинок гельминтов находят в каждом шестом овоще: Россельхознадзор Приморья

Личинок гельминтов находят в каждом шестом овоще: Россельхознадзор Приморья

С начала 2022 года уссурийским филиалом подведомственной Россельхознадзору межобластной ветеринарной лаборатории провели 303 исследования овощной продукции.

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