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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Серебряков: «Ак Барс играл в систему, СКА заслуженно победил. Двигаемся в правильном направлении, понимали, что мы не на своем месте»

СКА выиграл со счетом 4:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. – Как оцените сегодняшний матч? Удивил ли чем-то «Ак Барс»? – «Ак Барс» играл в свою игру.

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