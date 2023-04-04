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Аксенов в трех словах ответил Зеленскому на угрозу «захватить» Крым

Аксенов в трех словах ответил Зеленскому на угрозу «захватить» Крым

glava.rk.gov.ru | Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов в короткой и достаточно жесткой форме ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о «деоккупации» полуострова.

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