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Царьград

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Регистрация бизнеса в новых регионах РФ до 2026 года только по разрешению

Регистрация бизнеса в новых регионах РФ до 2026 года только по разрешению

До 2026 года регистрация компаний в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях возможна лишь при специальном разрешении, если учредители связаны с недружественными странами.

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