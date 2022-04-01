Америка умнеет задним числом

США не по силам холодная война на два фронта — с Китаем и Россией. Об этом пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что «новый мировой порядок» развалился из-за стратегической близорукости, беспорядочного применения силы и неполноценных перемен.
США не по силам холодная война на два фронта — с Китаем и Россией. Об этом пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что «новый мировой порядок» развалился из-за стратегической близорукости, беспорядочного применения силы и неполноценных перемен.
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