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Выбрала медицину вместо шоу-бизнеса: как выросла и чем занимается единственная дочь Алёны Апиной

Выбрала медицину вместо шоу-бизнеса: как выросла и чем занимается единственная дочь Алёны Апиной

Единственная дочь певицы Алёны Апиной, Ксения Иратова, готовится встретить своё 25-летие. Наследница известной исполнительницы с детства росла в центре внимания прессы, однако сознательно отказалась от карьеры на эстраде и связала свою жизнь с медициной.

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