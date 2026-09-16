Выбрала медицину вместо шоу-бизнеса: как выросла и чем занимается единственная дочь Алёны Апиной

Единственная дочь певицы Алёны Апиной, Ксения Иратова, готовится встретить своё 25-летие. Наследница известной исполнительницы с детства росла в центре внимания прессы, однако сознательно отказалась от карьеры на эстраде и связала свою жизнь с медициной.
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