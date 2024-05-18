АиФ: объекты ВСУ в Одессе и Полтаве попали под удар «Искандера»

Вечером, 17 мая, на территории Украины сирены воздушной тревоги звучали во многих областях. Сокрушительный удар российским «Искандером» был нанесен по объектам киевского режима в Одессе и Полтаве, передает АиФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии