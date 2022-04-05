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Александр Роднянский рассказал, зачем Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины

Александр Роднянский рассказал, зачем Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины

Украинский кинопродюсер Александр Роднянский, который осудил военную спецоперацию РФ на Украине и покинул Россию, дал интервью изданию "Холод" и высказался о роли миллиардера Романа Абрамовича как посредника в ходе мирных переговоров между Россией и Украиной.

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