Долго ждать не придется? Xbox-эксклюзивы Clockwork Revolution и South of Midnight получили возра...

Долго ждать не придется? Xbox-эксклюзивы Clockwork Revolution и South of Midnight получили возрастные рейтинги в АвстралииАвстралийский совет по маркировке видеоигр классифицировал еще два предстоящих релиза Xbox Game Studios.
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