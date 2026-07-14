Синнер и Мухова – лучшие на «Уимблдоне» по количеству виннерсов

Янник Синнер стал лучшим на « Уимблдоне »-2026 по количеству виннерсов. На его счету 323 виннерса. Также в топ-5 вошли: Ян-Леннард Штруфф – 304; Александр Зверев – 285; Феликс Оже-Альяссим – 245; Новак Джокович – 220.