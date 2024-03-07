Aydınlık: торговля с РФ в условиях санкций сулит неприятности турецкой экономике

Продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности, заявил в интервью газете Aydınlık заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир.
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