К вам санитары, мистер Андерсон. Александр Цыпкин о личности в соцсетях

По просьбе «Сноба» писатель и сценарист Александр Цыпкин пытается нащупать, что с нами всеми будет и как мы продолжим распадаться на бесчисленное количество личностей, вмещая в себе подчас противоположные вкусы, политические позиции и фетиши.