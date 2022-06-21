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К вам санитары, мистер Андерсон. Александр Цыпкин о личности в соцсетях

К вам санитары, мистер Андерсон. Александр Цыпкин о личности в соцсетях

По просьбе «Сноба» писатель и сценарист Александр Цыпкин пытается нащупать, что с нами всеми будет и как мы продолжим распадаться на бесчисленное количество личностей, вмещая в себе подчас противоположные вкусы, политические позиции и фетиши.

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