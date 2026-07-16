Кот в музее: 15 картин, где классику «испортил» пушистый хулиган

Посетителей художественных галерей часто мучает один вопрос: а как бы выглядели знаменитые полотна, если бы на них присутствовала кошка?Австралийская художница Ванесса Стоккард решила это проверить на практике.
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