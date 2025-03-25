ABC: несколько взрывных устройств найдены в дилерском центре Tesla в Техасе

В американском штате Техас полицейские обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla, принадлежащей глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардеру Илону Маску.
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