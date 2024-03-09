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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кальцона об 1:1 с «Торино»: «Доволен игрой «Наполи». Будем всегда так играть – далеко пойдем» 

После 28 матчей неаполитанцы занимают в таблице 7-е место. «Жаль, что сыграли лишь вничью, но я доволен игрой.

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