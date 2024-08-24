Зачем Моди приезжал к Зеленскому: версии западных экспертов

Западные СМИ анализируют ход и итоги вчерашнего блиц-визита главы правительства Индии в Киев. №Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил Украине свою роль «друга» во время краткого, но символически значимого визита в Киев в пятницу», – пишет Newsweek.