Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

Президент Сербии Вучич: Минимум два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным Президент Сербии Александр Вучич заявил, что как минимум два мировых лидера тайно вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным за последние три года.
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