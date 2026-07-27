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Неймар: «Это абсолютная ложь, что я устроил разнос молодым игрокам «Сантоса»

Неймар: «Это абсолютная ложь, что я устроил разнос молодым игрокам «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» Неймар после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в чемпионате Бразилии записал видеообращение в соцсети, в котором опроверг информацию, что во время перерыва в резкой форме высказал претензии молодым игрокам своей команды.

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