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Клубы Крыма могут принять в ФНЛ, все корзины ЛЧ, КХЛ продлила контракт с «Матч ТВ», создана Лига Содружества, чемпион Мир РПЛ получит 815,4 млн рублей и другие новости

Клубы Крыма могут принять в ФНЛ, все корзины ЛЧ, КХЛ продлила контракт с «Матч ТВ», создана Лига Содружества, чемпион Мир РПЛ получит 815,4 млн рублей и другие новости

Всем доброе утро! Начинайте с нашим дайджестом главных спортивных новостей прошедших суток свой блистательный четверг 🌞 1.

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