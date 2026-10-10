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ИА Регнум

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Боевики ВСУ зверски убили женщину и пять ее внуков в Харьковской области

Боевики ВСУ зверски убили женщину и пять ее внуков в Харьковской области

Киевские боевики в Харьковской области расправились с женщиной и пятью ее внуками. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

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