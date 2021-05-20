Не хочу ссориться со свекровью, но и терпеть ее поведение уже не могу

5МИНУТКАДети и семьяНе хочу ссориться со свекровью, но и терпеть ее поведение уже не могу У меня второй брак, есть сын от первого брака (11 лет) и совместный с нынешним мужем сыночек (1 год).Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьjolanta poplawskajaВсё просто. Не принимать этого ребёнка. Пусть смотрят его сами. Зачем вам лишние проблемы?Татьяна РогозинскаяНе берите ребенка,вот и всё. И так своих двое,зачем еще третий ребенок,хоть и любите детей,но это тяжело,тем более с таким негативом.Валентина КазбарасВ наше время, мне кажется, можно найти способ поставить свекровь на место. Сняли на телефон несколько эпизодов , показали мужу, приняли решение и отправили свекровь по месту прописки...Вот там пускай и выполняет требования своей внученьки. Испортятся ваши отношения, так они у вас и так не ахти, а вернее сказать хреновые. Я думаю, вы не много потеряете, если они от вас отвяжутся.Vera DobryaginaСогласна с предыдущими комментариями-отказаться от пребывания в вашем доме любимой бабкиной внучки. Кстати, а почему бабушка к себе внучку не забирает, она же на нее не надышится? Вот и сидела бы с ней и всё ей разрешала. А ребёнок уже научился манипулировать и извлекать выгоду из своих отношений с людьми, и дальше будет ещё хуже. Свекровь ваша вообще неадекватная особа, как можно реже видеть ее-вот что вам надо.Насырова НатальяМне бы хватило одного такого скандала, указала бы на дверь свекрови раз и на всегда при таком ко мне отношении.ДРДжошуа РестонКакая наглая мелкая тварь! Это потому что младшенькая, всегда им все позволяется.Vera DobryaginaДа так-то у бабки есть внук ещё младше - один годик ему, да только у неё свет клином на внучке сошёлся. Потому что родила её родная дочь, а маленького внука - чужая тётя.ДРДжошуа Рестонк сожалению, когда в семье дележка на детей первого и второго сорта это не редкость. У нашей семье - самый младший внук, которого родила любимая доченька - высший сорт. Бухает, курит травку, ну и что? Все равно лучше всех. Работала с дамой, к которой была самая любимая дочь, соответственно и внучка. которую родила именно она была любимицей. Скорее всего эта девочка родилась от самой любимой доченьки.Vera DobryaginaТак я и пишу об этом.Виктория БарашковаДа пошли ее на хрен и все, а девочку пусть сама бабка и досматривает!! Не дай. Бог что случится нечаянно с ребёнком- будете потом виноватой всю оставшуюся жизнь. Берегите своих детей- старший мальчик может обидеться на вас и зачем Вам это!? Откажитесь от девочки- не берите на себя ее воспитание, это очень плохая затея с экономией. Не бойтесь обидеть мужа- он должен вас понять, если любит и ценит семью.ЮСЮлия СветловаПослать бабку и не сидеть с ребёнком. С её отношением можно испортить все у себя в семье. Для всех хорошей не будешь.Рита ИсламоваПоговорите с сестрой мужа, объясните ситуацию. Если она адекватная - поймет.А сидеть с внучкой, это удел бабушек. Она просто спихивает ребенка на Вас.. И вообще, Вы взялись за неблагодарное дело. Юлия правильно написала, что для всех хорошей не будешь. И еще: дети постоянно бегают, падают, спотыкаются, всегда находятся в движении. Случись что, свекровь будет грозить судом и требовать оплатить лечение и т.д. Если дорожите своими детьми и семьей - срочно откажитесь. Ну, а если важнее мнение свекрови , чем семья и собственные дети, продолжайте и дальше угождать.Только благодарности не ждите.Комментировать
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