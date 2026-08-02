Семак после разгрома «газовиков»: Были еще моменты, неплохие выходы, но немножко в каком-то случае не хватило хладнокровия, в каком-то - свежести

- Хорошая игра получилась сегодня в нашем исполнении. Хорошо вошли в игру, забили хороший мяч, были еще моменты для того, чтобы увеличить преимущество, - прокомментировал победу в выездной игре над «Оренбургом» (3:0) главный тренер петербуржцев Сергей Семак.