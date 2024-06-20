Тотальный блэкаут всё ближе: российские ракеты добивают систему энергогенерации на Украине Юлия СоколоваВ ходе ночной атаки российские беспилотники и ракеты добили одну из крупнейших электростанций недружественной страны.
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