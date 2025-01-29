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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дембеле, Лаутаро и Роджерс с хет-триками и Гризманн с дублем номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

Вингер «ПСЖ» трижды забил «Штутгарту» (4:1) в заключительном туре общего этапа ЛЧ. Также номинированы отметившиеся хет-триками форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс.

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