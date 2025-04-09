Биткоин подорожал на 5,5% после заявления Трампа

Рост биткоина на 5,5% до отметки выше $80 тыс зафиксирован после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение «взаимных» пошлин на импорт из 75 стран, свидетельствуют 9 апреля данные криптовалютных бирж.
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