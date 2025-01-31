Улыбается и с любовью смотрит на экран: как трехлетняя внучка Кирилла Андреева узнала о рождении младшей сестренки

Недавно невестка Кирилла Андреева стала мамой во второй раз, Аделина родила дочку. Молодая родительница показала, как старшая наследница отреагировала на сестренку.
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