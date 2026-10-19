Условия участия в спецпроекте «Справочник самопознания» Спецпроект «Справочник самопознания» на базе журнала «Фокус внимания» создан для продвижения экспертов и компаний, которые работают с клиентами и развивают собственные продукты, услуги и проекты.
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