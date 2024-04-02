Генерал ВСУ: Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения

Кривонос уверен, что бывшему главкому запретили говорить правду.Отставной генерал Украины Сергей Кривонос уверен в том, что Владимир Зеленский запретил экс-главкому Валерию Залужному говорить правду о своём увольнении.
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