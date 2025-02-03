Теплая зима в России грозит нашествием саранчи, в 21 регионе готовят спецотряды

Необычно теплая зима в России может привести к серьезным последствиям для сельского хозяйства. Согласно данным федерального «Россельхозцентра», подведомственного Минсельхозу, одним из главных рисков для будущего урожая станет массовое распространение саранчи.
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