НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море

Находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.