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НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море

НАТО намерено сохранить свое представительство в Черном море

Находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

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