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Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая июльская погода

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая июльская погода

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, в Москве будет теплая погода и без осадков. Столбики термометров в столице поднимутся до +22…+24°С, по области – до +26°С, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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