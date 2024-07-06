Вильфанд рассказал, когда в Москву придет настоящая июльская погода

В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, в Москве будет теплая погода и без осадков. Столбики термометров в столице поднимутся до +22…+24°С, по области – до +26°С, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.