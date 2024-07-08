"Радуйся, пока есть": соседка годы держит в страхе весь дом в Серпухове

В подмосковном Серпухове агрессивная соседка уже несколько лет держит в страхе весь дом. Она регулярно устраивает в своей квартире шумные пьяные гулянки, а на всех недовольных бросается с кулаками и бутылками.
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