Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

Аудит «Почты России», проведенный Счетной палатой, выявил многочисленные проблемы, в числе которых неэффективность управления, убыточность и неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране.
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