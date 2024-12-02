Пентагон поручил разработать новую систему перезарядки флота

Пентагон обеспокоен нехваткой боеприпасов у кораблей в Тихом океане. Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо поручил разработать систему TRAM для перезарядки военных судов в открытом море, чтобы повысить их боеспособность.
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