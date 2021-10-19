«Где стыд, совесть и рамки морали?»: у томского арт-пространства украли тыкву Валеру

АртемПолитика«Где стыд, совесть и рамки морали?»: у томского арт-пространства украли тыкву ВалеруУ томского арт-пространства «Залиша» украли тыкву Валеру. Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте пространства.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинЧто там тыква! На кладбще с могилы моих отца и брата сняли ограждения, по-видимому для сдачи в металлолом. Что-то произошло с современными людьми.Аркадий Шацкийсами же и убрали чтоб внимание привлечьГалина ЕмельяноваТыква "валера" персонаж из фильма ужасов, непонятно почему "марфучечку" украли. Может голодный маньяк объявился...Владимир ГриневичКомментировать
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